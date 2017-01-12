Наследника империи Samsung допросили в Сеуле

Вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна, фактического руководителя компании, допросили в Сеуле как подозреваемого в связи с коррупционным скандалом в Южной Корее, который затронул президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает «Ренхап». Ли ответил на вопросы специальной следственной комиссии. Перед допросом он заявил журналистам, что приносит глубочайшие извинения общественности за неспособность сохранить положительный имидж компании. При входе в здание его встречала толпа репортеров и несколько протестующих, которые громко потребовали его ареста. О результатах допроса «Ренхап» пока не сообщает.

Samsung вместе с рядом других компаний подозревают в даче взяток подруге президента Цой Сун Силь в обмен на поддержку со стороны государства. Эти взятки давались под видом выплат некоммерческих фондов Цой якобы на благотворительные цели. По версии следствия, так Samsung добивался поддержки в спорной сделке 2015 г. по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc., проверяется информация, что администрация президента оказала давление на Пенсионный фонд, заставив его поддержать сделку. Samsung ранее признал перечисление денег компаниям, связанным с Цой, но отрицал, что что-либо требовал взамен.

По подозрению в незаконном вмешательстве в сделку с Cheil Industries в декабре была задержана бывший министр здравоохранения, руководитель Национального пенсионного фонда страны Мун Кен Пхе.

Ранее на вопрос о возможности ареста Ли Чжэ Ёна представитель следственной комиссии говорил, что возможны любые варианты. На вопрос, будут ли руководителю Samsung предъявлены обвинения, он ответил, что комиссия изучает полученные данные. Высокопоставленные представители Samsung на условиях анонимности делились с журналистами обеспокоенностью в связи с возможным арестом руководителя компании. Один из них сказал, что трудно даже представить, как такой арест может сказаться на бизнесе.