Песков назвал истерикой непрекращающиеся обвинения России в хакерских атаках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал истерикой непрекращающиеся обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы в хакерских атаках.

«Эта тема уже превратилась в настоящую истерику, а, как мы знаем, во время истерики искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться, когда истерика завершится», – сказал Песков.

Комментируя слова кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о хакерских атаках, Песков в очередной раз отверг все обвинение и назвал их «глупостью».

«Мы уже, я не знаю, сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что мы категорически отрицаем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи, считаем это полной глупостью. Многие утверждения на этот счет мы считаем фальшивкой, непрофессиональной информацией. Больше нам просто нечего добавить по этой теме», – отметил Песков.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп признал причастность России к кибератакам и пообещал принять меры по защите страны от хакеров.