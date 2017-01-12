ЦОДД предупредил о пробках в Москве из-за снегопада

Центр организации дорожного движения предупредил о загруженности дорог в Москве в связи с надвигающимся снегопадом. «По данным синоптиков, в течение дня будет идти снег. На дорогах прогнозируется гололедица. По состоянию на 15.30 загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, затем может составить 6-7 баллов», – сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Затруднения в движении ожидаются преимущественно по направлению в область, особенно на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов. Кроме того, возможны затруднения движения на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах.

ЦОДД просит москвичей по возможности отказаться от использования личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт, а также быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.