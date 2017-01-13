Директор «Исаакиевского собора» попросил сотрудников отмежеваться от «действий против власти»

Исаакиевский собор в пятницу закроют для посетителей раньше времени из-за запланированной на 18.00 акции протеста против передачи его РПЦ. Как передает ТАСС, это решил директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров. «Я попросил коллектив отмежеваться от действий против власти и делать одно - работать. Сегодняшние акции связаны не с моей физиономией, а с физиономией Исаакиевского собора», - сказал он. Музей, по его решению, закроется в 16.00, чтобы избежать возможных стычек «у памятника культуры мирового значения». Сам Буров в акции протеста участвовать не будет.

«Я ни в каких действиях против власти не участвую. Я доверенное лицо президента, советник губернатора Полтавченко. Я попросил наш коллектив отмежеваться и делать одно: работать, работать, работать. Акции, которые намечаются сегодня, заставляют меня трепетать, волноваться», - цитирует директора «Интерфакс».

12 января представители администрации Петербурга и РПЦ объяснили, как и когда собор будет передан Церкви. Предполагается, что РПЦ получит его в безвозмездное пользование на 49 лет, до этого должна пройти передача всех музейных объектов с надлежащим оформлением. Предполагается, что музей продолжит работу в других зданиях, которые к нему относятся. В РПЦ обещали сделать вход в собор бесплатным и открыть свое экскурсионное бюро.

Оппозиционные депутаты городского парламента планируют провести в пятницу на ступенях собора акцию протеста в виде встречи с избирателями.