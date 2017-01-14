В Крыму планируется развернуть дополнительные ЗРС С-400

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сообщил, что в Крыму планируется развернуть дополнительные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

«Конечно, это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить», – сказал Севостьянов, отвечая на вопрос о возможности развертывания на полуострове дополнительных ЗРС С-400.

Сегодня в Крыму заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400. Полк ПВО в Феодосии продолжит использовать системы С-300.