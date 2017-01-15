Представитель Трампа опроверг информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер опроверг информацию о том, что политик планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом Спайсер написал в Twitter.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что в течение нескольких недель после инаугурации Трамп планирует встретиться с Путиным в Рейкьявике. Москва якобы готова согласиться на эту встречу. Издание отмечает, что в октябре 1986 г. в столице Исландии прошла встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, ставшая важным шагом на пути завершения холодной войны.

В Исландии заявили, что пока не получали запросов от США и России о проведении встречи и отметили, что в случае, если такой запрос поступит, Рейкьявик склонен согласиться.