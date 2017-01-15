Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. «Пока никаких переговоров о встрече нет», – сказал Песков.

Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что в течение нескольких недель после инаугурации Трамп планирует встретиться с Путиным в Рейкьявике, где в октябре 1986 г. прошла встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

Официальный представитель Трампа Шон Спайсер уже опроверг информацию о возможной встрече.