Песков считает ошибочным мнение Трампа о кибератаках России на США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным мнение избранного президента США Дональда Трампа о кибератаках российских хакеров на американские серверы. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Песков отметил, что Москва, несмотря на многочисленные хакерские атаки, след которых ведет к США и другим странам, не спешит никого обвинять. «Веб-сайт президента России подвергается хакерским атакам сотни и порой тысячи раз в день. Некоторые из этих хакеров атакуют этот веб-сайт с территории США, с территории Китая, Индии, европейских стран и так далее», – сказал пресс-секретарь.

«Но это не приводит к тому, чтобы мы говорили: "мы знаем, что Обама отдал это распоряжение, что Белый дом стоит за этими атаками". Если бы мы сказали так, вы бы назвали нас сумасшедшими», – продолжил он.

Песков также назвал смешным и непрофессиональным доклад разведки США о российских хакерах. «Этот рассекреченный доклад – смешная вещь и не более того. Прочитав его внимательно, становится понятно, что он непрофессионален. Он не содержит никаких доказательств и подтверждений и содержит порой довольно глупые обвинения и выводы, за которыми ничего не стоит», – заявил он.

При этом пресс-секретарь сказал, что Россия считает американские спецслужбы профессиональными и этот доклад недостоин их. «Мы считаем, что американские разведслужбы намного более профессиональны», – сказал Песков.