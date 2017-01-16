Кадыров рассказал о планах ликвидированных в Чечне террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ликвидированная 11 января группировка боевиков планировала захватить танковую часть и напасть на поселок Ханкала.

Кадыров 11 января заявил о проведении операции в Курчалоевском районе, в ходе которой были ликвидированы четыре боевика. Во время спецоперации также погибли двое сотрудников Росгвардии. Кроме того, 14 января в Чечне был задержан террорист Имран Дацаев из банды, которую координировали из Сирии боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

«Задержанный говорил, что их задачей было убийство представителей духовенства, их семей, сотрудников администрации, госслужащих, сотрудников МВД. У них была поставлена задача в последующем захватить танковую часть, оттуда открыть огонь по Ханкале и потом напасть на Ханкалу… И они верили в свои иллюзии», – приводит «РИА Новости» слова Кадырова из интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы республики, идеологи боевиков выбирали для вербовки молодых людей, чьи отцы и братья каким-то образом были причастны к террористическим группировкам.

«На мой взгляд, они очень хорошо поработали. Несмотря на работу, которую мы ведем, им удалось переубедить столько молодежи, и они готовы были пойти на верную смерть непонятно за какую идею», – отметил Кадыров, добавив, что большинство задержанных молодых людей из обеспеченных семей.