Минобрнауки постарается как можно скорее возобновить программу образовательных кредитов

Министерство образования и науки не планирует сократить финансирование программы образовательных кредитов и делает все необходимое для возобновления льготного кредитования. Это агентству «Москва» сказали в пресс-службе ведомства. «Коммерсантъ» ранее в понедельник сообщил, что Сбербанк, который один выдавал образовательные кредиты по льготной ставке, приостановил эту услугу. Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов попросил правительство разобраться. В пресс-службе Сбербанка объяснили происходящее «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования», проводимой Министерством образования и науки. «Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года», – отметили в банке. Там также уточнили, что предоставление траншей по договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., проводится без ограничений.

«Министерство ведет необходимую работу, которая позволит в максимально короткие сроки возобновить процесс выдачи кредитов без каких-либо дополнительных нагрузок на учащихся. Возможность получения образовательного кредита на льготных условиях с длительным периодом его погашения уже после окончания обучения - важный элемент поддержки для студентов и никаких планов по сокращению финансирования программы у министерства нет», - сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Минобрнауки. Там объяснили, что в декабре Сбербанк попросил изменить нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. «Согласно позиции Сбербанка, после вступления в силу постановления правительства РФ №702 «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам…» реализация программы образовательного кредитования в рамках других действующих нормативных документов, регламентирующих программу, приведет к повышению рисков для получателей кредита. В связи с этим в настоящий момент Сбербанком принято решение о временном приостановлении выдачи кредитов», - добавили в министерстве.