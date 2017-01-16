Петербургский экологический центр «Беллона» признан иностранным агентом

Министерство юстиции России в понедельник внесло Санкт-Петербургскую экологическую организацию «Беллона» в список иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу внеплановой выездной проверки», - уточняется в сообщении.

В марте 2015 г. Минюст включил в реестр иноагентов некоммерческую общественную экологическую организацию «Беллона-Мурманск». Спустя полгода организация прекратила свое существование.

Некоммерческая общественная организация «Беллона» была образована в 1986 г., центральный офис находится в Осло. В России действовали два офиса экологической организации - в Мурманске и Санкт-Петербурге.