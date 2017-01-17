Украина подала иск против России в Международный суд ООН за терроризм и расизм

МИД Украины подал иск в Международный суд ООН против России в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Это сделано по поручению президента Украины Петра Порошенко, отданному 16 января.

Первую конвенцию, по мнению истца, Россия нарушает «путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины». К числу террористических атак со стороны России Киев относит катастрофу «самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове».

Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Россия нарушает в результате «дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинский и крымских татар», - говорится в заявлении МИДа. Истец полагает, что «русская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин». В качестве примеров приводится референдум о присоединении Крыма к России, запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также «волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языка», - указывается в заявлении.

Украина просит привлечь Россию к ответственности и восстановить «права украинского народа». Кроме того, истец настаивает на введении временных мер, «направленных на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу».