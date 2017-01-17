Машинам «скорой помощи» могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили

Автомобилям «скорой помощи» могут разрешить таранить не пропускающие их машины, рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. По ее словам, Минздрав вместе с общественностью и пациентами обсуждает вопрос об ужесточении ответственности за препятствование «скорой помощи».

В частности, рассказала Яковлева, может быть изменено законодательство с целью разрешить машинам «скорой» таранить не пропускающие их автомобили. «Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если "скорую" не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что, как можно не пропустить "скорую", тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками», – сказала Яковлева.

Вечером 10 января в Петропавловске-Камчатском женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, перегородила путь машине «скорой помощи» и не пускала врачей во двор жилого дома. На просьбы медиков освободить дорогу никак не реагировала. Из-за инцидента медики не смогли вовремя попасть к умирающему пациенту. Врачи констатировали смерть до приезда «скорой помощи».