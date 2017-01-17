Россия обжалует решение ЕСПЧ по вопросу усыновления американцами российских детей

Россия cобирается обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей. Об этом заявил замглавы Минюста России Георгий Матюшкин во вторник в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее во вторник ЕСПЧ опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то что они уже начали эту процедуру.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 000 евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13 600 евро.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ является вмешательством во внутренние дела России, которая не ратифицировала Гаагскую конвенцию о защите детей от 1993 г., а потому не связана обязательствами в области международного усыновления. «Наше суверенное право заключать такие договоры и их денонсировать. Эти вопросы относятся к суверенной юрисдикции Российской Федерации», – подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»).

28 декабря 2012 г. президент России Владимир Путин подписал закон, получивший название «закон Димы Яковлева», который стал ответом на принятый в США «акт Магнитского». Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени России было прекращено действие соглашения между Россией и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 г.