В ГУ МВД Екатеринбурга пришли сотрудники ФСБ

В ГУ МВД Екатеринбурга сотрудники ФСБ проводят следственные действия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Свердловской области сообщает, что это обыски и что их проводят по указанию Следственного комитета.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил проведение оперативных мероприятий на ул. Фрунзе, 74, в здании, где располагается управление МВД по Екатеринбургу.

«В городском УМВД проводятся не обыски, а осмотр служебных помещений с целью обнаружения возможных вещественных доказательств для следствия в рамках ранее возбужденного уголовного дела региональным следственным управлением», – сказал он. В здании работают сотрудники регионального управления ФСБ и полицейские из подразделения собственной безопасности областного управления МВД, добавил он.

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