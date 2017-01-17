Активист Дадин оспорит в суде перевод из Карелии в алтайскую колонию

Активист Ильдар Дадин, осужденный за неоднократное нарушение правил проведения пикетирования, обжаловал свое этапирование из Карелии в алтайскую колонию.

«В своем административном иске заявитель просит признать решение ФСИН о его переводе в колонию №5 в Алтайском крае незаконным», - сообщили «Интерфаксу» в Замоскворецком суде Москвы, куда была подана жалоба.

Ранее председатель регионального ОНК Алексей Белоус сообщил «Интерфаксу», что Дадин обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Алтайского края с просьбой о содействии в переводе для отбытия наказания назад в Карелию.

«Он полагает, что там остались заключенные, в отношении которых применяются пытки и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу, позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию. Кроме того, он хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, который переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими. Это обращение он передал нам, и мы его обнародуем», - сказал Белоус.