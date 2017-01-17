Дадин попросился обратно в сегежскую колонию ради других заключенных

Осужденный за неоднократные нарушения на митингах Ильдар Дадин попросил Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Алтайского края помочь ему добиться возвращения в исправительную колонию № 7 в Карелии, откуда его этапировали в начале декабря. Это «Интерфаксу» сообщил председатель алтайской краевой ОНК Алексей Белоус. В ИК-7 в Сегеже Дадин жаловался на систематические избиения и пытки. Недавно стало известно, что его перевели в алтайскую ИК-5, которую омбудсмен Татьяна Москалькова назвала одной из лучших колоний страны, поскольку на нее нет никаких жалоб у правозащитников.

По словам Белоуса, Дадин считает, что в сегежской колонии остались заключенные, которых по-прежнему пытают, «и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию». «Кроме того, он хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, которые переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими. Это обращение он передал нам, и мы его обнародуем», – сказал правозащитник.

В ИК-5 Дадин занят чтением литературы и подготовкой текстов с описанием своей ситуации, добавил Белоус. Возможности трудоустройства у него нет: в колонии Рубцовска работают только 64 заключенных из 1200. Кроме того, режим его содержания камерный и предполагает множество ограничений.

«Мы попросили Ильдара в письменном виде изложить всю свою ситуацию, его видение на пытки и положение заключенных, процесс этапирования. Он готовит такую письменную информацию, пока мы будем заниматься судебными тяжбами с ФСИН. В целом, по его словам, в колонии существующие условия содержания его удовлетворяют, он доволен и заявляет об уважительном отношении между заключенными и сотрудниками колонии. С нашей точки зрения, в данный момент его жизни и здоровью в колонии ничего не угрожает», – сказал председатель ОНК.