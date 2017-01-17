МГУ рассмотрит материалы по диссертации Мединского до 1 марта

Исторический факультет МГУ имени Ломоносова получил материалы по диссертации министра культуры Владимира Мединского в декабре. Об этом заявил «Интерфаксу» декан факультета профессор Иван Тучков.

«В конце декабря департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки направил некоторые материалы по диссертации Мединского в адрес исторического факультета МГУ. Они будут рассмотрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации», - подчеркнул Тучков.

Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов уточнил, что диссертационный совет при историческом факультете МГУ должен рассмотреть вопрос о диссертации Мединского до 1 марта, он же определит дату заседания.

Весной 2016 г. участники сетевого сообщества «Диссернет» ученые-историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий оспорили научную ценность докторской диссертации министра культуры «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» и подали заявление в Минобрнауки с требованием лишить министра степени. По их мнению, диссертация «не имеет научной ценности». В связи с этим ВАК запустил процедуру рассмотрения диссертационного дела.

Сам Мединский считает, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований.