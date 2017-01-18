Обама сократил срок бывшему информатору WikiLeaks Мэннингу

Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Брэдли (Челси) Мэннингу, приговоренному ранее к 35 годам тюремного заключения – максимальному сроку за разглашение гостайны. Теперь он выйдет на свободу 17 мая 2017 г., а не в 2045 г. сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

11 ноября WikiLeaks призвал Обаму до истечения его президентских полномочий помиловать Мэннинга и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

В январе основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал дать согласие на экстрадицию в США в обмен на помилование Мэннинга. Ассанж пять лет не выходит их посольства Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Эти обвинения он называет ложными и политически мотивированными. Ассанж уверен, что Швеция депортиркет его в США, где ему, как и Мэннингу, грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.