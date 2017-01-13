Ассанж согласен на экстрадицию в США в обмен на помилование информатора WikiLeaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы.

«Если Обама распорядится о помиловании Мэннинга, Ассанж даст согласие на экстрадицию в США несмотря на явную неконституционность заведенного минюстом дела», – говорится в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter.

Ранее телекомпания ABC сообщила, что в ближайшее время президент США может смягчить наказание в отношении Мэннинга.

По данным властей США, бывший военнослужащий передал WikiLeaks более 700 000 военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке в 2009-2010 гг.