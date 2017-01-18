Американка, подавшая к Трампу иск, требует признания факта сексуальных домогательств

Против избранного президента США Дональда Трампа подан иск о защите чести и достоинства, сообщает NBC. За три дня до инаугурации в нью-йоркский суд обратилась американка Саммер Зервос, бывшая участница реалити-шоу Дональда Трампа «Кандидат» (The Apprentice).

В октябре 2016 г. Зервос обвинила Трампа в сексуальных преследованиях в домогательствах, которые имели место в 2007 г. в номере отеля Beverly Hills. В ответ Трамп назвал Зервос лгуньей, что и стало поводом для подачи иска.

Зервос требует, чтобы Трамп отказался от своих слов в ее адрес и признал, что действия, о которых она говорит, в действительности имели место. В этом случае Зервос согласна отозвать иск.

В период предвыборной кампании против Трампа выдвигались обвинения в изнасиловании. Иск был подан от имени Джейн Доу – псевдоним, который должен был обеспечить анонимность истцу. Со слов адвоката Лизы Блум истца, будучи 13-летней девочкой, Джейн неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны Трампа и его знакомого миллиардера Джеффри Эпштейна. За три дня до выборов иск был отозван без объяснения причин.

Трамп все обвинения в свой адрес отрицал.