Во вмешательство России в президентскую кампанию в США верит 51% американцев

51% американцев верят, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 г. с помощью хакерских атак. Как пишет Market Watch со ссылкой на The Wall Street Journal, таковы результаты опроса, проведенного по заказу Wall Street Journal/NBC News. При этом только 26% респондентов допускают, что Дональд Трамп без этого вмешательства проиграл бы выборы. 63% не уверены, что исход выборов был бы другим.

Около 36% опрошенных не думают, что хакерские атаки серверов демократической партии проводились по указанию российских властей с целью повлиять на ход выборной кампании.

Ранее американские спецслужбы заявили, что, по их мнению, с распоряжения президента Владимира Путина велась кампания по дискредитации выборного процесса в США и дискредитации кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и в ходе этой кампании использовались в том числе хакерские атаки на серверы обеих основных политических партий. Москва неоднократно отрицала причастность к этим атакам и называла обвинения в свой адрес недоказанными. Трамп еще до выборов говорил, что при взломах трудно выяснить и доказать, кто за ними стоит, однако после последнего брифинга руководителей спецслужб США он признал, что ему была представлена убедительная информация об участии России в хакерской атаке на серверы Демократической партии. При этом он обвинил демократов в недостаточных мерах по защите информации и добавил, что на результаты выборов взлом и слив информации в СМИ не повлиял.