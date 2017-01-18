В Кремле заявили, что не следят за судьбой Сноудена

В Кремле заявили, что не отслеживают судьбу экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, получившего убежище в России, и не располагают информацией о его дальнейших планах.

На вопрос журналистов, как повлияет на дальнейшую судьбу беглого американца решение президента Барака Обамы о фактическом помиловании информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Это никак не вопрос Кремля, мы не располагаем информацией, чем занимается господин Сноуден». Он добавил, что это, скорее, вопрос к адвокатам Сноудена.

Песков напомнил, что экс-сотрудник ЦРУ находится на территории России по временному разрешению, которое продлено.