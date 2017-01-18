Министр иностранных дел Австрии рассказал об условиях снятия санкций с России

Австрия выступает за постепенное снятие санкций с России в случае реализации минских соглашений, заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

«Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением минских соглашений. Так как до сих пор прогресс по их выполнению был незначительным, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 г.», - приводит агентство Sputnik его слова.

Курц отметил, что, по его мнению, в случае видимого прогресса, который можно проверить по минским договоренностям, надо обсуждать постепенное снятие ограничительных мер. В то же время дипломат отметил, что это не относится к санкциям, введенным в ответ на присоединение Крыма.