Вид на жительство Сноудена в России продлен на три года

Вид на жительство экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена продлен на три года, и в ближайшее время у него появятся основания для получения российского гражданства, заявил «Интерфаксу» адвокат американца Анатолий Кучерена.

«Сразу после новогодних праздников миграционные службы России приняли решение продлить вид на жительство Сноудена на три года. Таким образом, у него появятся основания для получения российского гражданства», - сказал Кучерена в среду, 18 декабря.

На вопрос, собирается ли американец подавать документы на приобретение российского паспорта, Кучерена ответил: «Это будет решать лично Эдвард Сноуден».

Адвокат сообщил, что документы на продление вида на жительства Сноудена они подавали в ФМС в ноябре прошлого года. «Закона он не нарушал, имеет постоянную работу, а потому оснований для отказа (в продлении вида на жительство) не было», - сказал Кучерена. «Существуют определенные процедуры. Для получения российского гражданства человек по закону должен проживать в стране не менее пяти лет. Все эти процедуры мы соблюдаем», - добавил он.

Экс-сотрудник спецслужб США получил вид на жительство в России на три года 1 августа 2014 г. Сноуден официально имеет работу в России, и это по российским законам является основанием для получения вида на жительство.