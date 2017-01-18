Джо Байден: Россия хочет разрушить международный порядок

За два дня до окончания своих полномочий вице-президент США Джо Байден назвал «осязаемой» ту неопределенность, что сейчас ощущается относительно существующего положения дел в мире и перспектив его развития. «Мир сегодня, вероятно, безопаснее, чем когда-либо, но ощущения такого нет», – сказал Байден, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Не стоит принимать как само собой разумеющееся, что достигнутые успехи сохранятся, «если не прилагать огромных усилий», предупредил он: «Наш долг – безотлагательно начать действовать, чтобы защитить либеральный международный порядок». Обрушить его, в частности, хочет Россия, и для этого в нынешнем году она будет вмешиваться в европейские выборы, предупредил Байден. Он также выступил в защиту НАТО: «священный принцип» организации «нападение на одного из ее членов – это нападение на всех» никогда не должен ставиться под сомнение, уверен он.

Установившемуся порядку также угрожает рост неравенства, которое «фактически выхолащивает средний класс» и подрывает социальную стабильность в западных странах, заявил Байден.

По окончании его речи присутствующие в зале встали, наградив вице-президента аплодисментами.