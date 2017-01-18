"Дождь" нашел у руководителей госкомпаний единственную "мигалку"

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин единственный среди руководителей госкомпании ездит на машине с мигалкой, сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника в окружении Сечина и на чиновника федеральных структур. В перечне ведомств, которым положены транспорт со спецсигналами, «Роснефти». Дело в том, что после «дела ЮКОСа» Сечин находится по охраной ФСО, объяснил телеканалу федеральный чиновник.

В конце прошлого года журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в Instagram кадр с Mercedes с мигалкой на фоне кремлевской стены и сообщила, что Сечин вышел из Кремля и сам сел за руль этого автомобиля.

До 2012 г. Сечин передвигался на автомобиле по спецсигналом как вице-премьер. Сейчас он мог получить машину с мигалкой не от компании, а от стороннего ведомства, которое имеет право на использование спецсигнала, и это ФСО, сказали каналу два федеральных чиновника. Такие решения не оформляются публичными указами, уточнил один из них. На автомобиле со снимка Кашеваровой номер с серией ЕКХ. Федеральный чиновник объяснил, что номера этой серии устанавливаются на машинах ФСО.

«Мы не имеем к этому отношения», — сказали «Дождю» в пресс-службе ФСО и переадресовали все вопросы «Роснефти».

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев уклончиво от комментариев отказался. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, предоставлял ли Владимир Путин спецсигнал Сечину.

По данным спецслужб, существует угроза жизни Сечина после «дела ЮКОСа», заявил каналу высокопоставленный источник в федеральных структурах. Ему требуется охрана и сопровождение, следует из слов собеседника «Дождя».

Главы всех остальных государственных компаний и корпораций не пользуются «мигалками», следует из ответов их пресс-служб.