Греф не ждет скорой отмены санкций администрацией Трампа

Президент Сбербанка Герман Греф не ожидает скорой отмены антироссийских санкций во время президентства Дональда Трампа. Об этом он заявил в среду, 18 января, в интервью телеканалу CNBC в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я не так оптимистичен в плане того, что это [отмена санкций] произойдет в короткий промежуток времени. Это одно из следствий отношений между Путиным и Трампом, взаимного доверия и уважения. Я думаю, нам нужно сделать много шагов в этом направлении, это потребует времени», - сказал он (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Трамп отметил в интервью The Wall Street Journal, что готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. «Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» - подчеркнул избранный президент США. Однако Трамп заметил, что не собирается отменять санкции, «по крайней мере, некоторое время» после своего вступления в должность.