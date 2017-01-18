Путин обсудил с Меркель и Олландом реализацию договоренностей по Сирии

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом реализацию российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии, передает ТАСС.

Лидеры трех стран также обсудили «подготовку намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции».

Делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах возглавит руководитель политического крыла исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш.