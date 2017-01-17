Россия выведет из Сирии еще четыре бомбардировщика Су-24

Россия собирается вывести из Сирии еще четыре бомбардировщика Су-24. Также на родину вернутся врачи медицинского отряда специального назначения. С таким заявлением выступил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения», - сказал он.

По его словам, сокращение состава российской военной группировки в Сирии продолжается в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе стало известно, что на территорию России с сирийского аэродрома «Хмеймим» перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24.