Минобороны: четыре Су-25 переброшены в Сирию после вывода шести Су-24

По данным собеседников телеканала, Россия переправила четыре новых истребителя Су-25 в Сирии и разместила дополнительные отряды контрактников и «бойцов из Чечни»

Так ведомство ответило на сообщения западных СМИ об усилении военного присутствия в Сирии

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал «пропагандистской уткой» сообщение американского телеканала Fox News о том, что Россия, вопреки официальным заявлениям о выводе части сил из Сирии, наращивает там свою группировку.

«В пункт постоянного базирования Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам. Кстати, Fox News, как и практически все мировые СМИ, сообщал об этом в своих новостях», – заявил Конашенков.

Кроме того, на территорию России с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24. При этом представитель военного ведомства подтвердил, что в Сирию переброшена четверка штурмовиков Су-25, «оборудованных современными навигационными системами и прицельным комплексом».

Авиагруппа «Кузнецова» насчитывала (с учетом двух потерянных) 14 истребителей Су-33 и МиГ-29К, имевших возможность нанесения ударов по наземным целям. Кроме того, в Хмеймиме, по данным фотографий с коммерческих спутников, опубликованных осенью, находилось 12 бомбардировщиков Су-24, а также по четыре истребителя Су-30СМ, Су-35 и четыре бомбардировщика Су-34. 12 штурмовиков Су-25 и восемь бомбардировщиков Су-34 были выведены с авиабазы в марте, когда Владимир Путин объявил о первом сокращении российской группировки в Сирии.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что Москва, несмотря на недавнее распоряжение Путина по сокращению военных сил в Сирии, продолжает наращивать там военное присутствие.

По данным собеседников телеканала, Россия переправила четыре новых штурмовика Су-25 в Сирию и разместила дополнительные отряды контрактников и «бойцов из Чечни». Однако источник телеканала не уточнил количество контрактников. По словам человека, близкого к Министерству обороны, американский телеканал, вероятно, имеет в виду батальон военной полиции, о переброске которого было объявлено открыто.