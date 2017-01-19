Российский программист задержан в Испании по запросу ФБР и Интерпола - RT

Правоохранительные органы Испании задержали российского программиста Станистлава Лисова по запросу ФБР и Интерпола, передает Russia Today со ссылкой на его супругу Дарью. Задержание произошло в аэропорту Барселоны 13 января. «Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук,» - сообщила Лисова.

Никаких обвинений Лисову до сих пор не предъявлено. RT отмечает, что он подозревается в хакерских атаках. Сейчас программист находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Условия его пребывания, по словам супруги, «оставляют желать лучшего». Так, личные вещи и средства гигиены адвокату удалось передать лишь через 5 дней после задержания.

«У нас уже было два адвоката. Первый не справлялся с обязанностями, поэтому мы наняли второго, он входит в суть дела», - рассказала Лисова. Она опасается, что решение об экстрадиции супруга в США будет принято в Мадриде без суда. «Я обратилась за помощью в МИД РФ, в посольство и полечу в Москву», - рассказала супруга задержанного.

Испанские власти официально уведомили диппредставительство о задержании Лисова, сообщил пресс-секретарь посольства России в Испании Василий Ниорадзе. Сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне «установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи», - отметил он.

31-летний Станислав Лисов проживает в Таганроге, в Испанию супруги прилетели в отпуск. Он работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. В июне 2009 г. Лисов окончил Таганрогский Радиотехнический институт по специальности вычислительная техника. Занимался разработкой программного обеспечения в ООО «Компьютерные программы». До 2013 г. работал специалистом по контролю качества программного обеспечения в таганрогской компании «Оджетто-Веб».

29 декабря 2016 г. США объявили о введении новых санкций против России за якобы совершенные ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. Кроме того из страны в связи с хакерскими атаками были высланы 35 российских дипломатов.

Президент США Барак Обама подчеркнул, что «эти действия являются только видимой частью нашего ответа на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать различные действия в нужное время и в нужном месте, некоторые из них не станут достоянием публики».