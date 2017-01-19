Ассанж отказался от экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от данного ранее обещания добровольно вернуться в США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на его адвокатов. Он заявил, что власти США не выполнили его условия.

Ранее Ассанж согласился на экстрадицию в США, если власти помилуют информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (в 2015 г. Брэдли Мэннинг сменил пол и взял женское имя), которая была осуждена на 35 лет. Кроме того, Ассанж потребовал соблюдения всех его прав после экстрадиции. По данным властей США, бывший военнослужащий передал WikiLeaks более 700 000 военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке в 2009–2010 гг.

18 января Барак Обама смягчил приговор Мэннинг – она выйдет на свободу уже в мае, отбыв в тюрьме лишь семь лет.

При этом адвокаты Ассанжа отмечают, что условия не были выполнены со стороны США. «То, что сделал президент Обама, – это не то, чего хотел Ассанж», – заявил адвокат Барри Поллак. Он напомнил, что Ассанж требовал того, чтобы Челси никогда не должна была быть приговорена к десяткам лет тюрьмы и должна была быть отпущена немедленно.

Мелинда Тейлор, которая также представляет Ассанжа, согласилась с этим, заявив, что смягчение наказания Мэннинг было «совсем не тем, чего просил» Ассанж.

В январе основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал дать согласие на экстрадицию в США в обмен на помилование Мэннинг. Ассанж пять лет не выходит из посольства Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Эти обвинения он называет ложными и политически мотивированными. Ассанж уверен, что Швеция депортирует его в США, где ему, как и Мэннинг, грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.