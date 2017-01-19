Спасатели добрались до попавшего под лавину отеля в Абруццо

В Италии спасатели добрались до попавшего под лавину отеля Rigopiano di Farindola в центральной провинции Пескара, сообщило утром агентство ANSA. Небольшая гостиница находится в коммуне Пескара провинции Абруццо, на высоте 1200 м над уровнем моря, сообщал ТАСС. Она попала под лавину 18 января, в день, когда в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой до 5,3. Сообщалось, что здание отеля было повреждено, а службы спасения получили sms от постояльцев с просьбой о спасении: «Помогите, помогите, мы умираем от холода».

В заваленной снегом гостинице могут быть два десятка человек. Пробиваться к ней спасатели начали с ночи. По последним данным, они видели свет в некоторых окнах, но пока не слышат голосов находящихся внутри людей.