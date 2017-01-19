Песков отказался комментировать решение КС по делу ЮКОСа

В Кремле не хотят комментировать решение Конституционного суда о невозможности выполнения решения ЕСПЧ о выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа, это «вопрос судебный», заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он добавил: «Разумеется, Российская Федерация полностью защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы».

По словам Пескова, «ЕСПЧ установил, что действия России не были политически мотивированы и что компании уклонялись от уплаты налогов». «Это то, что сейчас можно констатировать, в дальнейшем продолжится юридическая защита наших интересов», – сказал он.

Ранее председатель КС Валерий Зорькин заявил, что исполнение решение ЕСПЧ о выплате 1,8 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа противоречит Конституции, поэтому невозможно. «Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию», – цитирует решение «РИА Новости». По словам Зорькина, взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога и «Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства».

КС признает европейскую систему защиты прав человека фундаментальной, в связи с этим Зорькин заявил о необходимости искать компромисс в сложившейся ситуации. «Разрешая вопрос о возможности исполнения решений, КС должен в соответствии с международными обязательствами находить компромисс», – цитирует Зорькина ТАСС.