Избранный президент Гамбии принесет присягу в Сенегале из-за сопротивления предшественника

Избранный президент Гамбии Адама Бэрроу принесет присягу 19 января в посольстве своей страны в Сенегале на фоне разгорающегося политического кризиса. Церемония начнется в 16.00 по местному времени в Дакаре, сообщает ВВС со ссылкой на Facebook и Twitter команды Бэрроу, лидера оппозиции, который выиграл выборы 1 декабря. Находящийся у власти более 20 лет президент Яйя Джамме отказывается уйти. Он не признал результаты выборов, сославшись на нарушения. Лидеры Мавритании и Мали уговаривали его мирно сдать власть, но не преуспели. 18 января Джамме ввел в стране чрезвычайное положение. Из Гамбии хлынул поток беженцев, иностранцы начали спешно эвакуироваться.

Официальный представитель армии Сенегала полковник Абду Ндиайе заявил о готовности вмешаться. Региональная армия, которая состоит из военнослужащих Нигерии, Мали, Того, Ганы и Сенегала и которой командует сенегальский генерал, стянула силы на границу с Гамбией. Если до истечении крайнего срока передача власти в Гамбии не состоится, в страну будут введены войска, сказал Ндиайе Reuters. Впрочем, мандат Джамме истек уже в полночь, отмечает АР.

Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS, ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают только Бэрроу как президента.