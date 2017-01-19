Горбачев не собирается участвовать в судебном процессе в Литве по событиям 1991 года

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не собирается ни очно, ни заочно участвовать в судебном процессе в Литве по январским событиям 1991 г.

«Я говорил ранее по этому вопросу, мне добавить нечего», - сказал он. «Ни в каком варианте участвовать в судебном процессе в Вильнюсе я не собираюсь», - подчеркнул бывший президент СССР.

Вильнюсский окружной суд сообщил, что Горбачеву в четверг была вручена повестка по делу о событиях января 1991 г. Документ был направлен обычной почтой на адрес фонда Горбачева. Суд получил сообщение о вручении повестки.

Суд в октябре 2016 г. постановил опросить Горбачева в качестве свидетеля.