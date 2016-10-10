Горбачев призвал США и Россию преодолеть коллапс доверия

Мир подошел к опасной черте, нужно остановиться и возобновить диалог, прекращение которого было «самой большой ошибкой», заявил «РИА Новости» экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он сказал это перед открытием в Рейкьявике международной конференции, посвященной 30-летию исторической встречи лидера Советского Союза с президентом США Рональдом Рейганом. В отношениях России и США произошел коллапс доверия, который нужно преодолеть, считает Горбачев. Главными приоритетами, которые нужно безотлагательно обсуждать, он считает сокращение ядерного оружия, борьбу с терроризмом, предотвращение экологической катастрофы. В обращении к участникам конференции он призвал запретить ядерное оружие, запретить все войны и демилитаризовать политику, передает «Интерфакс».

Отношения России и США в очередной раз ухудшились после провала попытки наладить сотрудничество в Сирии. После этого западные страны стали обвинять Москву в намерении помочь режиму Башара Асада, а не в стремлении к борьбе с террором и мирному урегулированию сирийского кризиса. Высокопоставленные представители США начали обвинять российских военных в гибели мирного населения, а российские спецслужбы – в организации хакерских атак на американские серверы ради влияния на политику США. Руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если не изменит политику по Сирии, его французский коллега Жан-Марк Эйро пообещал, что Франция обратится в международный суд с просьбой расследовать возможные военные преступления в Сирии, президент Франции Франсуа Олланд публично признался, что сомневается, стоит ли встречаться с президентом Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в воскресенье на «Первом канале» российского телевидения, что завышенные ожидания Запада после 1992 г. относительного того, что Россия «съежится» до естественного размера, обернулись похмельем. Он добавил, что Москва не хотела насолить Западу, а всего лишь хотела сделать Россию «самостоятельной, достойной для жизни и такой, которой хотим гордиться». Он напомнил, что Запад правил миром столетиями, с появлением СССР сформировалась биполярная система мироустройства, но, хотя влияние СССР было распространено в Европе, Африке, Азии и Латинской Америке, «это был все-таки закрытый мир от глобального процесса, мир во многом в себе» (цитаты ТАСС). «Когда эта аномалия – то, что мы были закрытым обществом, это аномалия – исчезла, все думали, что теперь Россия "съежилась" до своего естественного размера и все будет хорошо, и они продолжат, как это было начиная с XVI–XVII вв., устанавливать порядки и правила, и все их будут слушаться, – продолжил Лавров. – Видите, они ошиблись».

Министр отметил, что западные лидеры позволяют себе различные эпитеты в адрес российского президента, но он не может припомнить ни разу, чтобы Владимир Путин «хоть как-то неуважительно отзывался о любом из своих коллег, что бы этот коллега в отношении Российской Федерации ни предпринимал и ни говорил». Он допустил, что не у всех западных партнеров России получается строить отношения без детских обид и истерики, и добавил, что плохо, когда политик не может не закрывать двери.