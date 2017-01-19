Украинские военные отказались сообщить российским коллегам об итогах проверки юга России

Украинская инспекционная группа закончила проверку, проходившую на территории Ростовской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

С 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа. Проверка проходила в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

«В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению», - заявил он.

Руководитель украинской группы после инспекции категорически отказался сообщить российским коллегам свои выводы и итоги проведенной работы. По словам Рыжкова, отказ сообщить выводы противоречит сложившейся практике. Руководитель группы подтвердил «нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности». «Хочется надеяться, что на этот раз украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны», - сказал он.