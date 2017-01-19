Вексельберг не ожидает снятия санкций против России в 2017 году

Президент Фонда «Сколково», предприниматель Виктор Вексельберг не ожидает, что в 2017 г. санкции в отношении России будут сняты. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нет, не ожидаю... Думаю, что этот вопрос, с моей точки зрения, будет длительный», - сказал он.

В то же время Вексельберг выразил надежду, что «будут приняты принципиальные решения, которые позволят надеяться, что, по крайней мере в следующем году, это событие произойдет».