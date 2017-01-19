Самолет упал в океан недалеко от побережья штата Рио-де-Жанейро - СМИ

Недалеко от побережья штата Рио-де-Жанейро потерпел крушение самолет. Он упал в океан. В списке пассажиров значится один из членов Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, передают местные СМИ.

Всего на борту самолета находились четыре человека. Как пишут СМИ, три пассажира погибли, один - выжил.

Заваски занимался расследованием коррупционного скандала, связанного с нефтегазовой госкомпании Petrobras. Именно он принимал решения об аресте фигурантов дела.