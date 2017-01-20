Три человека стали жертвами наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне

В Мельбурне водитель легковой машины около двух часов дня намеренно направил ее в толпу пешеходов на Бурк-стрит. Как сообщает ААР со ссылкой на данные полиции, три человека погибли и еще 20 получили травмы. По версии полицейских, это не теракт, наезд может быть связан с конфликтом с поножовщиной, который случился в этот же день чуть раньше. После инцидента задержан подозреваемый. Ситуация находится под контролем, заявил и. о. комиссара полиции Виктории Стюарт Бейтсон.

По словам очевидцев, красный Commodore со скоростью около 60-70 км/ч начал кружить напротив железнодорожного вокзала на перекрестке Флиндерс-стрит, а затем поехал по тротуару. Люди разбегались, прятались в магазинах, некоторые пытались ударить автомобиль бейсбольными битами. Полицейские стреляли в сторону водителя и задержали его. Очевидцы рассказали, что видели, как задержанный, на котором были только красные трусы и наручники, лежал на асфальте.

Среди пострадавших четверо детей. Известно, что машина сбила детскую коляску, которая разломилась на две части.

Позднее полицейские подтвердили, что стреляли в подозреваемого и он получил легкие ранения. Также они подтвердили, что в числе жертв - маленький ребенок, пишет The Guardian. Предварительно установлено, что водитель Commodore после инцидента с поножовщиной на бытовой почве захватил свою знакомую в заложницы и удерживал в автомобиле, но ей удалось сбежать. После этого он совершил наезд на пешеходов.

В Берлине вечером 19 декабря выходец из Туниса Анис Амри направил угнанную фуру с убитым водителем в толпу на рождественской ярмарке. Грузовик остановила автоматическая система торможения. Погибли 11 человек, травмы получили 48 человек. Амри был застрелен полицейскими в Милане.

14 июля 2016 г., в День взятия Бастилии, вечером житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель за рулем грузовика протаранил толпу, собравшуюся на Английской набережной города, чтобы посмотреть праздничный фейерверк. Очевидцы утверждали, что машина давила людей на протяжении почти двух километров, кроме того, водитель начал стрелять по людям. В ходе теракта погибли 84 человека.