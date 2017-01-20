Трамп может подписать первые указы в день инаугурации - Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать первые указы в своей новой должности уже в день инаугурации, сообщает Reuters со ссылкой на помощника миллиардера.

По словам источников агентства, подпишет 20 января несколько исполнительных актов, которые не требуют согласования в Конгрессе.

«Он посвятит не только первый день, но и второй, третий принятию повестки дня для реальных изменений. Я думаю, вы это заметите в течение ближайших дней и недель», — сказал пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер.

21 января Трамп собирается посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет Reuters. Ранее избранный президент ни раз критиковал работу ЦРУ, и во время своей первой пресс-конференции в статусе избранного президента сравнил американские спецслужбы нацистской Германии.

Американские советники просмотрели для него более 200 потенциальных указов, которые касаются здравоохранения, политики, климата, миграционных и энергетических вопросов. Однако пока не ясно, сколько указов Трамп подпишет в день инаугурации.

Во время предвыборной компании Трамп заявлял, что в первые 100 дней президентства он собирается разорвать соглашение США еще с 11 странами о создании Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), отменить введенные при Бараке Обаме природоохранные ограничения на добычу угля и других энергоносителей и ввести обещанный запрет для бывших сотрудников Белого дома заниматься лоббированием в течение пяти лет после ухода с госслужбы. Также он собирался снять часть ограничений с бизнеса, дать распоряжение руководителям силовых ведомств по разработке плана по борьбе с хакерскими атаками и разобраться, какие мошенничества при получении виз иностранцами ущемляют права граждан США на труд. Все эти меры, по словам Трампа, должны служить «реформированию Вашингтона» и «созданию среднего класса».