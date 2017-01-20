Песков не может подтвердить проведение первых консультаций с командой Трампа

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков не может подтвердить информацию о том, что прошли первые консультации представителей Кремля с людьми из команды избранного президента США Дональда Трампа. Это сообщает «Интерфакс». Накануне близкий к Республиканской партии США политолог, президент «Центра за национальный интерес» Дмитрий Саймс рассказал СМИ, что команды Владимира Путина и Дональда Трампа провели первые консультации и что представители избранного президента США оценили «беседы позитивно».