Вместо шампанского по случаю инаугурации Трампа Путин отметит Крещение - Песков

Россия не может верить в то, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа отношения двух стран фундаментально изменятся, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ВВС. «К сожалению, мы не можем верить. Все, что мы можем, так это выражать надежду, мы хотим хороших отношений с Америкой», - заверил он. Без сотрудничества с США невозможно решить «множество проблем в этом мире и в нашем регионе, - уверен Песков. - Вот почему нам позарез необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое». Какой именно будет политика Трампа по отношению к России после его инаугурации, по словам Пескова, «это большой вопрос».

Журналист ВВС поинтересовался, откроет ли Путин шампанское, когда будет смотреть инаугурацию Трампа. «Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня», - заметил Песков. Будет ли окунаться в прорубь сам Путин, он не уточнил.