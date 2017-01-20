Мосгорсуд признал законным арест Белых

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в коррупции, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Басманный суд Москвы 21 декабря 2016 г. санкционировал продление на три месяца, то есть до 24 марта, ареста Белых, обвиняемого в коррупции. Суд отклонил ходатайство адвокатов Белых, которые просили отпустить его под домашний арест в дом его невесты Екатерины Рейферт, который та снимает в Одинцовском районе Подмосковья.

По данным следствия, Белых был задержан с поличным 24 июня при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. На следующий день районный суд по просьбе следствия отправил его под стражу, он содержится в сизо «Лефортово». Экс-губернатору предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 000 евро (24,1 млн руб.) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».

Белых свою вину отрицает.