Песков прокомментировал слова Чубайса об атмосфере ужаса в Давосе

Москва не ощущает ужаса от возможных изменений в глобальной политике и экономике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, как в Давосе, мы - в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее предправления «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что участники Всемирного экономического форума в Давосе ощущают атмосферу ужаса в связи с избранием президентом США Дональда Трампа. По его ощущениям, такой же ужас участники форума испытывали в 2009 г., когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис.

Чубайс выразил согласие с формулировкой «одной из крупнейших участниц» форума из США: «У Трампа-президента есть только две опции: либо он откажется от всего того, что он сказал до сих пор, либо он приведет нас всех к катастрофе».

Сегодня в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.