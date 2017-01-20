Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете офшорам приватизировать госимущество

Госдума на заседании в пятницу, 20 января, приняла в первом чтении законопроект о запрете офшорным компаниям приватизировать госимущество.

Документ был подготовлен и внесен в Госдуму депутатами фракции КПРФ во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергеем Гавриловым.

Поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» предусматривают, что покупателями приватизируемого государственного и муниципального имущества (акций акционерных обществ, объектов недвижимого имущества, земельных участков) не могут стать офшорные компании и российские юридические лица, прямо или косвенно контролируемые офшорными компаниями.

Законопроект также расширяет перечень лиц, которые не имеют права совершать сделки, влекущие за собой установление контроля над стратегически значимыми хозяйственными обществами. К этим лицам, помимо иностранных государств и международных организаций, предлагается отнести офшорные компании и контролируемые ими юридические лица.

В начале января стало известно, что QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированное в Сингапуре, получило право распоряжаться 19,5% акций НК «Роснефть». В декабре было подписано соглашение о покупке консорциумом инвесторов в составе Суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore 19,5% акций «Роснефти» у госхолдинга «Роснефтегаз» за 692 млрд руб. (10,2 млрд евро).