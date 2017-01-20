Россия и Сирия договорились о расширении пункта ВМФ в Тартусе

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в сирийском Тартусе. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем идет речь о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус и захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской республики.

Согласно документу, Россия может разместить в пункте ВМФ России в Тартусе максимально 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Заходы военных кораблей осуществляются после уведомления командиром уполномоченного органа Сирии не позднее чем за 12 часов до захода. При этом, в соответствии с соглашением, «при возникновении оперативной необходимости заходы военных кораблей России осуществляются после уведомления командиром пункта материально-технического обеспечения уполномоченного органа Сирии за шесть часов до захода».

Движимое и недвижимое имущество ПМТО ВМФ России в Тартусе объявлено неприкосновенным.

Соглашение, предусматривающее безвозмездное пользование Россией ПМТО, датировано 18 января 2017 г. и будет действовать в течение 49 лет. Как говорится в документе, впоследствии соглашение может продлеваться. «Настоящее соглашение действует в течение 49 лет», - говорится в документе и отмечается, что оно может быть продлено на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению.