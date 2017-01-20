Корреспондент RT задержан в Вашингтоне во время инаугурации Трампа

Полиция задержала корреспондента телекомпании Russia Today, освещавшего протесты в Вашингтоне во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте телеканала.

«Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то что показал удостоверение журналиста», - отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС передавал, что участники протестных акций бьют стекла припаркованных автомобилей и окна в одном из банков.